Udinese – Ottimi segnali in Coppa Italia! Adesso tocca al campionato

La vittoria di ieri per 2 a 0 lascia ben sperare per un esordio interessante in campionato nel prossimo weekend

Lorenzo Focolari Redattore 19 agosto - 09:16

Ciò che si intravede di positivo è un’energia giovanile che lascia ben sperare. Aver perso i senatori in questo mercato, avrebbe potuto scaraventare gli animi bianconeri nel baratro. Runjaic per il momento sta riuscendo nell’intento di far vedere le possibili potenzialità di questa Udinese. Ovviamente gli avversari incontrati sino ad ora hanno poco a che vedere con l’intensità del campionato e dei prossimi turni di Coppa Italia.

Tra le figure più interessanti di ieri troviamo sicuramente Atta. Il francese ha l’estro necessario per inventare e creare occasioni da rete e servire i compagni in porta. Una nota di merito anche per Palma. Io classe 2008 si è dimostrato attento in quasi tutte le letture difensive e da braccetto sa anche spingersi in avanti.

Il prossimo avversario in Coppa sarà il Palermo ai sedicesimi di finale. Chi vincerà tale sfida dovrà poi vedersela con la Juventus. Adesso però tutti gli occhi sono puntati sull’inizio del campionato che avverrà Sabato prossimo. Le pagelle Atta e Bravo sono quanto basta: le pagelle<<<