Notizie Udinese – Sembra essersi arrestato / Occorre una soluzione

Il team bianconero continua a non trovare grande continuità. Occorre una soluzione e serve il prima possibile. Tutte le ultime

Redazione

La squadra bianconera è riuscita a muovere la classifica con un punto importante contro il team di Maurizio Sarri, ma per il momento non cambia la distanza dalle dirette inseguitrici. La zona retrocessione è a quattro punti, ma il Cagliari giocherà soltanto questa sera contro il Napoli in un match che sarà a dir poco infuocato. Intanto gli uomini di Gabriele Cioffi si rimetteranno subito al lavoro per preparare al meglio il prossimo incontro, quello contro la società rossonera allenata da Stefano Pioli. Nonostante la buona prestazione, ieri, c'è stata l'ennesima nota negativa. Un giocatore non riesce più a trovare la via del gol, andiamo a vedere di chi si sta parlando.

Il profilo

Il centravanti al centro dell'articolo è il portoghese Norberto Berchice Gomes anche detto Beto. Parliamo di un giocatore che ha sempre fatto la differenza, ma che nell'ultimo periodo non riesce più a dire la sua come ad inizio stagione. Ora bisogna ricominciare da capo per poter ritrovare la via del gol, dato che per la salvezza servono come il pane le sue scorribande che creano panico nel cuore delle difese avversarie. Andiamo a vedere nel dettaglio il suo rendimento in queste ultime giornate. Bisogna sicuramente fare molto di più.

Il rendimento

Ora iniziano ad essere troppe le partite senza una sua marcatura. Per il momento siamo a ben sei incontri senza la sua firma. Troppi per un giocatore che fa proprio della marcatura il suo punto di forza. Il prossimo match potrebbe essere di buon auspicio, dato che entrerà a San Siro per la seconda volta in carriera. Campo in cui ha fatto faville il suo mito: Samuel Eto'o.