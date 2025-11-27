Udinese News – Sensini: “La favorita sabato? Non so chi possa essere…”

Quella tra Parma e Udinese sarà la sfida inaugurale della giornata di sabato. Sensini ha commentato questo match

Lorenzo Focolari Redattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 14:48)

L'ex giocatore di Parma e Udinese, Nestor Sensini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del match che vedrà emiliani e friulani contendersi i tre punti.

"Il Parma giunge da una vittoria in trasferta, mentre l'Udinese ha subito una perdita in casa contro il Bologna, che negli ultimi tempi ha ottenuto buoni risultati. Non ho idea di chi sia la squadra favorita. Credo che qualsiasi squadra che aspira a salvarsi debba raccogliere punti tra le mura domestiche. Su questo non si può fallire. A mio avviso, è proprio in questo aspetto che il Parma deve migliorare, se desidera affrontare il finale di campionato con maggiore serenità".

"Ho visto l'Udinese giocare contro il Milan e in altre occasioni. È un team robusto che arriva da una sconfitta, ma sarà difficile averne ragione. Il Parma deve continuare a progredire, come ha fatto nella partita a Verona. Giocando in casa, avrà spazi più ristretti: al Tardini, le squadre si difendono bene e anche l'Udinese adotterà questa strategia. Spero che il Parma possa esibirsi al meglio nella prossima partita per garantire continuità ai propri risultati".