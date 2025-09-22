News Udinese – Sensini sulle scelte di mister Runjaic: le parole

Domani l’Udinese affronterà il Palermo in Coppa Italia , ma i pensieri sono inevitabilmente rivolti all'ultima partita contro il Milan , che ha suscitato molte incertezze. Nestor Sensini sostiene che l'analisi del incontro mette in luce come la squadra bianconera abbia commesso un errore strategico, subendo le conseguenze del cambiamento tattico.

"Di solito, si cambia sistema dopo due partite perse, non dopo due vittorie. Il Milan ha avuto il controllo del gioco dal primo all'ultimo istante e non ha nemmeno sofferto: questo è il lato più negativo della sconfitta. Anche io mi sono chiesto perché modificare un modulo che forniva sicurezza e punti di riferimento ai calciatori," ha enfatizzato l’argentino.