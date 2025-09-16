News Udinese – Sensini si racconta ai tifosi: le parole

“Desideravo giocare in Serie A, era il mio sogno, ma devo ammettere che non sapevo nemmeno dove si trovasse Udine. All’epoca non esistevano internet e Google Maps. Comprai una mappa dell'Italia e capii finalmente dove stava per cominciare la mia avventura. Anni straordinari a Udine, con il presidente Pozzo che è diventato come un secondo padre per me. Ci sentiamo ancora adesso”.

Poi ricorda la vittoria del campionato con la Lazio nel 2000: "Devo un grande grazie al mio amico Alessandro Calori. Era suo il gol che permise al Perugia di superare la Juventus, e noi eravamo negli spogliatoi, aggrappati alle radio, poiché a Perugia aveva piovuto ed era stata posticipata l'inizio della partita. Adesso che ci penso: devo ancora sistemare la cena che gli avevo promesso. Sono passati 25 anni, forse è il momento di saldare il debito, che ne dite? "