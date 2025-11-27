Udinese – Walem: “La squadra è di medio-alto livello…” Le parole

L'ex giocatore bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra di mister Kosta Runjaic e il suo andamento in futuro

Lorenzo Focolari Redattore 27 novembre 2025 (modifica il 27 novembre 2025 | 13:30)

L'Udinese viene da due sconfitte consecutive contro Roma e Bologna, avendo subito cinque gol senza segnarne nessuno. Ciò ha evidenziato i vari limiti psicologici del gruppo guidato da Runjaic, che fa fatica a mantenere una continuità nelle prestazioni e nei risultati.

Johan Walem, ex centrocampista della squadra bianconera, ha condiviso le sue opinioni sul momento attuale dei friulani in un'intervista: "Non sono all'interno dello spogliatoio e quindi non posso conoscere certe dinamiche, ma osservando le partite si dovrebbe essere motivati a fare molto di più, perché l'Udinese ha davvero le possibilità di competere con chiunque, partendo dal confronto fisico che è fondamentale. Tuttavia, le qualità devono essere espresse. Il campionato italiano è estremamente complesso dal punto di vista tattico e qui non ci si limita a cercare di segnare un gol in più come in Olanda, ad esempio. In Italia, gli errori possono costare molto".

Secondo l'ex calciatore dei friulani, la qualità della squadra attuale sarebbe addirittura superiore a quella della stagione precedente: "Perché, nonostante la partenza di Thauvin, vedo una squadra più competitiva rispetto a quella dello scorso anno, ed è davvero un peccato trovarla ancora così irregolare. Una squadra così attraente dal punto di vista fisico e con alcune individualità tecniche di rilievo, come Atta e Zaniolo, non dovrebbe trovarsi solo a metà classifica. La fusione tra atletismo e abilità tecnica nell'Udinese è di medio-alto livello, fidatevi".