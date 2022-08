Notizie Udinese | Senti Arslan: “Sono tornato. Con la Salernitana ci sarò”.

Arslan ha voluto subito rassicurare tutti parlando del suo stato fisico. "Sono tornato oggi ad allenarmi. L’infortunio è stato un periodo difficile ma fa parte del calcio. Adesso sto bene e sarò a disposizione già per la partita di sabato contro la Salernitana". Il classe '90 poi è intervenuto anche rispondendo a una domanda sul mercato, vista la notizia in serata della partenza direzione Bergamo di Soppy: "Non pensiamo al mercato, ma se qualcuno dovesse andarsene ne arriveranno altri. Siamo un bel gruppo e per i giocatori che arrivano è facile integrarsi". Poi uno sguardo al match contro i rossoneri, che Arslan ha vissuto da spettatore: "A Milano abbiamo fatto tante cose giuste ma anche altre sulle quali dobbiamo migliorare. Era la prima partita col nuovo allenatore, adesso abbiamo un match importante con la Salernitana che dobbiamo portare a casa." Infine una chiosa sul proprio compleanno e sulla completa disponibilità tattica nei confronti di Sottil: "Domani è il mio compleanno, purtroppo non c’è il Kebab, ma porterò comunque qualcosa ai miei compagni di squadra. Per me, però, il compleanno non ha un significato di grande festa. Lo è di più per quello dei miei figli. In carriera ho sempre giocato da playmaker, ma l’anno scorso ho fatto lo stesso la mezz’ala. Sono a completa disposizione del mister". Vista l'ormai certa partenza di Soppy, vediamo come cambia l'Udinese sulla fascia destra <<<