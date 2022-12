Notizie Udinese | Senti Cheddira: “Penso solo al Bari e al campo”

L'attaccante del Bari avrebbe attirato su di sé l'attenzione dell' Udinese , ma non solo. Altre squadre potrebbero avanzare un'offerta già a gennaio, anche se difficilmente il Bari, con cui Cheddira ha un contratto fino al 2025, lo lascerebbe partire a cuor leggero. Più probabile a luglio, soprattutto se le offerte dovessero essere irrinunciabili. Sempre se il Bari non centri la promozione in Serie A, a quel punto la società pugliese potrebbe decidere di trattenerlo.

Le parole di Cheddira

Si moltiplicano gli occhi della Serie A su Walid Cheddira, autore di un ottimo Mondiale con il Marocco dopo le buone prestazioni con il Bari. Anche il Monza sarebbe sul ragazzo oltre Torino, Napoli e sullo sfondo, come detto, l'Udinese. Il ragazzo però ai microfoni di Repubblica ha allontanato così tutte le indiscrezioni delle ultime settimane: "Alle voci di mercato non ci penso. Non bado a queste indiscrezioni e, a dirla tutta, non ne sapevo proprio nulla. In questo momento penso solo al Bari e al campo. Per il futuro si vedrà".