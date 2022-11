News udinese | Senti Collavino: “Rigiocherei la gara con il Torino”

Il direttore generale dei friulani è tornato a parlare delle sconfitte che hanno stoppato lo straordinario avvio della formazione di Sottil

Redazione

Il direttore generale bianconero aveva fatto il punto su questa prima parte di stagione alla trasmissione televisiva Udinese Tonight qualche giorno fa. Il team ha intenzione di fare la differenza anche da gennaio in poi anche perché l'Europa non è mai stata così tanto vicina. Quello che la famiglia Pozzo sta cercando di realizzare è un vero e proprio sogno per i tifosi bianconeri: centrare una qualificazione in Europa che ad Udine manca da anni. Da oggi la squadra ha ripreso a lavorare al massimo per poter continuare a coltivare questo sogno. Non perdere le nuove dichiarazioni del direttore generale.

Il dg dell'Udinese, Franco Collavino, ai microfoni di UdineseTv è tornato sulle sconfitte con Milan e Napoli: "Ci possono stare, anche se con qualche rammarico e disattenzioni del Var in alcune situazioni chiave, se potessi rigiocare una partita rigiocherei la gara con il Torino, in cui abbiamo veramente creato tanto ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare.”

Le parole del direttore — Le parole sulla tecnica che sta facendo la differenza in questo inizio di stagione e sulla ripresa degli allenamenti avvenuta oggi al Bruseschi: "Marino e Sottil sono riusciti a trasmettere questo valore all'interno del gruppo, tutti sono coinvolti nel progetto. A lungo termine è importante che il lavoro resti di grande intensità e qualità. Sarà importante allenarsi bene in questa sosta".