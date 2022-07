News Udinese | Senti Deulofeu: gol che sa di permanenza in bianconero

L'attaccante spagnolo ha rilasciato una dedica ai friulani sui propri canali social che fa presagire tutto tranne che un addio

Redazione

Se dobbiamo trovare un giocatore imprescindibile nell'undici ideale di Andrea Sottil, quel giocatore non può che essere Gerard Deulofeu. Non a caso, nella sfida di lusso disputata ieri contro il Chelsea, il tabellino dei marcatori dei friulani porta il suo nome. In due anni, l'attaccante spagnolo ha siglato 14 reti in 47 presenze, divenendo l'assoluto faro della trequarti bianconera. Gol, carisma ed esperienza da vendere per il 28enne catalano, che lo scorso anno ha disputato la sua miglior stagione in carriera in termini realizzativi. Udine per questo lo ha adottato e lui non vuole andarsene.

Il Napoli lo ha corteggiato, ma Marino e il suo entourage non hanno ceduto. D'altronde quando indossi la 10 che è stata di Di Natale e di Zico, qualcosa di speciale ti lega al suo popolo. E quel qualcosa ha fatto vacillare il fantasista spagnolo, che però ha scelto di restare, negandosi anche il ritorno in Champions League dopo tanti anni. Una storia d'amore, quindi, che è destinata a continuare per la gioia dei tifosi friulani, che dopo Molina non vorrebbero veder partire il proprio beniamino.

L'annuncio Social

Dopo aver dedicato il gol segnato ai blues alla sua piccola India, Gerard Deulofeu su Instagram si è rivolto anche ai tifosi bianconeri con questo messaggio: "È chiaro che possiamo migliorare e lo faremo durante questa settimana per iniziare vincendo in coppa. La cosa più importante di ieri è stato il vostro sostegno alla Dacia Arena in una notte bella contro un grande avversario. Sono sempre felice di aiutare la squadra con i miei gol. Vamos." Parole al miele che fugano ogni dubbio. Deulofeu c'è e vuole rimanere a tutti i costi. Ora sta a lui, con la stagione ormai alle porte, trascinare l'Udinese laddove è consentito sognare, come l'anno scorso, in quel girone di ritorno che ha proiettato i bianconeri verso lidi inesplorati da anni. Un amore da 10, dieci come il suo leader.