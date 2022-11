Napoli-Udinese | Senti Elmas: “Conosciamo tutti il valore dei bianconeri”

Il team bianconero non trova la vittoria da sei match consecutivi. Ecco il pensiero del centrocampista macedone Eljif Elmas

Redazione

E' terminata in pareggio la partita di martedì tra le due compagini bianconere. Ennesimo pareggio per gli uomini di Sottil che nelle ultime 5 partite ne hanno raccolti ben 4. Ora l'Udinese deve cercare di fare il miracolo contro i partenopei proprio sabato pomeriggio. Il Napoli viaggia spedito e non sembra potersi fermare, ma questa Udinese ha dimostrato di poter fare male anche alle grandi del nostro campionato. Dell'incontro, però, hanno parlato anche gli avversari. Ecco le parole di Eljif Elmas, esterno macedone del Napoli.

Eljif Elmas, centrocampista in gol nella trasferta di Bergamo, a due giorni dalla partita con l'Udinese ha fatto il punto in casa azzurra, toccando vari temi sull'ultima gara del 2022: "Cerchiamo di fare una bella partita perché sappiamo quanto vale. E' l'ultima, tutti vogliamo andare a casa, ma questa partita è importante e difficile, contro una Udinese che sa fare bene i contropiedi e può far male".

Le parole del macedone — Elmas ha continuato parlando del momento della squadra e dei prossimi impegni come quello di Champions League contro il Napoli: "Dobbiamo chiudere con una vittoria questa prima parte di campionato. Champions? C'è tempo per pensarci, ci sono partite più importanti prima dell'Eintracht. Ora pensiamo solo all'Udinese".