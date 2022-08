Udinese | Senti Makengo: “Voglio dimostrare di essere un leader”

Makengo ha esordito parlando delle ultime sfide in campionato dei friulani e del legame che si è creato con Sottil che lo vede come ingranaggio insostituibile del suo meccanismo tattico: "Nel match con la Salernitana non eravamo riusciti ad arginare la manovra avversaria, mentre contro il Monza abbiamo interpretato il pressing per come lo ha richiesto il mister. Era arrivato il momento di migliorare e ci siamo riusciti. Sono soddisfatto della mia prestazione, e al termine della partita anche l'allenatore mi ha fatto i complimenti. Con lui parlo molto e posso dire che abbiamo un grande rapporto ."

Il centrocampista classe '00 ha proseguito l'intervista raccontando del grande rapporto che lo lega a Destiny Udogie, sia dentro che fuori dal campo: "Dal punto di vista tattico, nel centrocampo a tre mi piace giocare a destra, perché posso accentrarmi e sfruttare il mio piede naturale, il mancino. A Udine però preferisco giocare dal lato opposto, perché sono più vicino a Udogie. Tra noi c'è una particolare connessione e anche fuori dal campo siamo sempre assieme. Nonostante la sua cessione al Tottenham, è sereno; sa dove vuole arrivare e continua a lavorare per perseguire gli obiettivi". Obiettivi che Makengo stesso vuole raggiungere, sempre con la maglia dell'Udinese addosso, per aiutare la squadra a raggiungere i propri traguardi: "Come obiettivo personale voglio diventare ancora più leader e dimostrare che sono un calciatore importante per la squadra. In più punto a migliorare sotto il profilo realizzativo". Infine uno sguardo al futuro, con il sogno nazionale ancora chiuso nel cassetto: "Alla Nazionale francese penso sempre, e spero di poter tornare a giocare con la maglia del mio Paese". Nel mentre, Marino ha chiuso per il nuovo esterno destro. Ecco di chi si tratta <<<