Notizie Udinese | Senti Padelli: “Dobbiamo stare con i piedi per terra”

L'Udinese in questo inizio di campionato ha dimostrato di avere una rosa competitiva in tutta i reparti. L'apporto di ogni giocatore è risultato fondamentale in questo inizio, dai nuovi arrivi a chi ha giocato meno. Tra questi c'è sicuramente Daniele Padelli, secondo portiere e veterano dello spogliatoio bianconero.

Padelli sa come si vince e vuole portare la sua esperienza anche nel gruppo squadra. Le sue parole su questo fatto sono molto eloquenti: "Non mi aspettavo di essere così in alto in classifica ma che saremmo partiti forse sì. I risultati si vedono e Sottil conosce bene i valori di questa società. Dobbiamo stare con i piedi per terra, questo club ci mette in condizione di lavorare al meglio. Il mister si è calato benissimo e ha aiutato noi e soprattutto i nuovi".