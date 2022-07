News Udinese | Senti Sottil: “Ho sempre sognato di allenare questo club”

Il primo a essere intervistato è stato il neo acquisto Sandi Lovric , originario proprio della "Perla delle Dolomiti". Il centrocampista ex Lugano ha spiegato come sia stato ben accolto dai compagni, soprattutto da Ilja Nestorovski, che lo ha aiutato ad integrarsi al meglio. Il secondo ad essere intervistato è stato Marco Silvestri . Il portierone ex Verona ha parlato dei suoi modi di passare il tempo libero, tra manga e serie Netflix.

Infine è intervenuto il nuovo allenatore dell'Udinese: Andrea Sottil. L'ex mister di Ascoli e Catania ha raccontato ai microfoni di Dazn come allenare i friulani sia sempre stato il suo sogno. Lui che l'Udinese ce l'ha nel sangue. Prima ci ha giocato da calciatore, poi a Udine ha visto nascere suo figlio Riccardo. La seconda domanda infatti è stata proprio su questo frangente e di come si riesca a trattenere l'emozione quando si incontra il proprio figlio in vesti di avversario. "Quando lo incontreremo con la Fiorentina, non sarà facile trattenere l'emozione." Poi uno sguardo sul modulo, con il 3-5-2 utilizzato per la prima volta in carriera: "Io penso che sia intelligente da parte di un allenatore che arriva in un determinato contesto, proseguire con la linea tattica a cui i propri calciatori sono abituati. Soprattutto se li ha portati a fare negli scorsi sei mesi un lavoro super." Infine la chiosa, con una promessa ai tifosi dell'Udinese: "Io posso promettere solo quello che posso mantenere. Vi assicuro di lavorare duro ogni giorno, grazie anche a questi ragazzi che si sono messi a completa disposizione mia e dello staff." Se non volete perdervi anche le parole di Molina, ecco l'articolo che fa per voi <<<