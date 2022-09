Notizie Udinese | Senti Udogie: “Sottil è un grandissimo allenatore”

Destiny Udogie ha risposto ad alcune domande poste per lui dalla community di Chiamarsi bomber. Ecco le sue dichiarazioni

Redazione

Dopo un inizio da favola, condito da 2 gol e da ottime prestazioni, Destiny Udogie è a tutti gli effetti il gioiello di questa Udinese. Il laterale della Nazionale, che si trasferirà a fine stagione al Tottenham per circa 26 milioni di euro, ha dimostrato in questo inizio di stagione di avere tutte le caratteristiche per essere uno degli interpreti più promettenti a livello internazionale nel ruolo di esterno sinistro.

Maturità tecnica che lo ha portato questa mattina ad essere inserito nella lista dei top 40 talenti europei in lizza per il Golden Foot. Tra l'altro essendo uno dei pochi a essere un difensore. Di questo riconoscimento va anche dato merito alla società friulana, capace di prelevarlo lo scorso anno dall'Hellas Verona per circa 5 milioni di euro.

Le parole di Udogie

Destiny Udogie ha rilasciato, questo pomeriggio, una breve intervista alla community di 'Chiamarsi bomber', rispondendo ad alcune domande dei tifosi: "Giocare da professionista è sempre stato il mio sogno e l'ho capito da quando ho iniziato a fare la Primavera del Verona". Il difensore dell'U21 ha poi proseguito parlando del Fantacalcio e delle richieste che gli arrivano tramite i social dai fan del gioco: "Nei social leggo sempre messaggi dei tifosi che mi chiedono bonus, assist, quindi vedo che è una cosa che va di moda in Italia". Infine una chiosa sul rapporto tecnico che ha con il nuovo allenatore, con cui sembra essere già scoppiato un certo feeling: "Stiamo bene come squadra. Mister Sottil è un grandissimo allenatore, con grinta. E penso che questa passione che ha dentro ci dia una grande mano". Non perdere tutte le ultime sul prossimo incontro. Le news da Milano e da Udine <<<