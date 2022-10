News Udinese | Senti Udogie: “Siamo uniti, ci completiamo a vicenda”

L'esterno della Nazionale ha rilasciato una breve intervista stamane a la Repubblica, dove ha parlato del momento dei bianconeri

Redazione

L'Udinese non si ferma più. Il treno partito dai binari di Monza lo scorso agosto non ha intenzione di fare alcuna fermata e adesso tocca all'altra sorpresa di questo campionato, ovvero l'Atalanta di Gasperini. La Dea ha mostrato una nuova pelle in questo campionato, dando maggior credito all'impermeabilità difensiva piuttosto che alla qualità offensiva, di cui ci aveva abituato in questi anni. Questo non volendo dire che gli orobici non sanno più segnare, anzi, sono diventati molto più cinici e mortiferi in contropiede.

Per valicare il muro formato dalla retroguardia nerazzurra, orfana la prossima domenica di tre interpreti titolari, servirà la migliore Udinese. Sarà un bel test per capire la maturità dei bianconeri anche nel saper scardinare una roccaforte come quella instaurata dai lombardi in queste prime otto partite. Proprio per questo motivo occorre avere lo stesso Udogie visto fin qui.

Le parole di Udogie

Destiny Udogie, al momento uno dei protagonisti principali della cavalcata bianconera, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica, dove ha parlato del momento della squadra: "Noi siamo uniti, stiamo bene insieme, ci completiamo a vicenda. Siamo una squadra, la società è organizzata, ambiziosa e punta sui giovani. I dirigenti mi hanno detto che mi seguivano da quando avevo 15 anni. La stagione però è ancora lunga, abbiamo fame, non ci poniamo limiti. Pensiamo a una gara alla volta". Parole che dimostrano la maturità di questo ragazzo che di sicuro faranno felici più di qualcuno in quel di Londra, sponda Tottenham.