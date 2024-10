Serie A, le designazioni per Venezia-Udinese: sarà Massa l’arbitro

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato sulle designazioni arbitrali: "Sarà il Signor Massa di Imperia a dirigere Venezia – Udinese in programma mercoledì, ore 18.30, allo stadio Penzo. Per lui si tratterà della quinta direzione stagionale. Si tratterà della ventunesima direzione con l’Udinese in carriera, il bilancio è di 7 vittorie, 5 pareggi ed 8 sconfitte. Il primo precedente risale a Udinese – Bari 1-0 del 2011, l’ultimo in Lecce – Udinese 0-2 dello scorso maggio. Vanta un precedente solo con il Venezia risalente alla Lega Pro 08/09 Reggiana – Venezia 2-1. Di seguito la designazione completa: Arbitro: MASSA Assistenti: RASPOLLINI - BITONTI IV ufficiale: FELICIANI VAR: PEZZUTO AVAR: GUIDA".