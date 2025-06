Udinese – La Cremonese torna in Serie A: ecco tutte le squadre

È la Cremonese a guadagnarsi l'ultimo posto per la Serie A. I colori grigiorossi raggiungono la massima serie insieme a Sassuolo e Pisa, trionfando nei playoff. In una finale ad alta tensione, la squadra di Stroppa ha superato lo Spezia per 3-2 dopo che il primo incontro si era concluso 0-0. I lombardi sono andati in vantaggio grazie a De Luca.