Serie A 2024/25: ecco tutte le date del nuovo campionato

L'Udinese si deve ancora salvare ufficialmente, ma proprio in quest'istante sono uscite tutte le nuove date del calendario valido per la prossima stagione e della Serie A. Ad annunciare il tutto è stato il responsabile delle competizioni della Lega: Massimiliano Butti .

Il campionato prenderà il via il prossimo 17 agosto, ma soprattutto ci sarà la prima sosta dopo tre giornate per fare spazio alla Nations League. La settimana dopo, invece, sarà il turno della Champions League che a partire da quest'anno si giocherà addirittura su tre giorni e non più due. Infatti i giorni designati saranno da martedì al giovedì in contemporanea con le altre due competizioni europee.