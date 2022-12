Notizie Udinese – La Serie A cambia il fuorigioco: al via il semiautomatico

La prima partita che verrà arbitrata tramite questa nuova tecnica è già stata decisa e sarà l'anticipo della ventesima giornata di Serie A. Per il corretto svolgimento del campionato non si cambieranno le regole a gara in corso, ma solamente quando incomincerà un nuovo girone. Solo in questo modo tutti avranno la possibilità essere arbitrati in ogni incontro prima con il fuorigioco normale e in caso il VAR e solo dopo con questa nuova tecnologia. La partita prescelta comunque è quella tra gli emiliani del Bologna e i liguri dello Spezia. Sicuramente un match non caldissimo e che darà a tutti la possibilità di visionare sin dai primi minuti questa nuova tecnologia.