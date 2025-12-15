Udinese – Riposo più che meritato ma serve questa stabilità

Compattezza e tenacia: questi due aspetti non hanno mai mollato l’animo dei giocatori che hanno interpretato una grande partita

Lorenzo Focolari Redattore 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 12:18)

L’enigma su questa squadra rimarrà per ancora un bel po’ perché proprio dopo partite come quella contro il Napoli di ieri, non è comprensibile questa altalena di risultati. L’Udinese ha dentro di sé delle buone qualità che la possono portare in alto. Per fare ciò bisogna saper stare all’interno dei momenti più difficili e non sottovalutare quelli più facili sulla carta.

Proprio ieri la squadra di Runjaic ha tirato fuori la caratteristica che più manca: la stabilità unita alla voglia di portare a casa tre punti. L’Udinese ha giocato a viso aperto nonostante le assenze sulla sinistra e ha messo in grande difficoltà il Napoli. Nel primo tempo gli azzurri non hanno mai tirato in porta. Due reti annullate per i friulani avevano già fatto vedere dove pendesse l’ago della bilancia che poi è stato spostato da Ekkelenkamp.

Nel finale gli uomini di Runjaic stavano assistendo ad un Napoli che avrebbe dovuto lasciarsi cadere dal ring ma questo risulta impossibile se c'è Antonio Conte. Il brivido finale lo lascia Hojlund che da meno di metro sbaglia a porta vuota. La fortuna ha assistito i bianconeri che si sono meritati di portare a casa la vittoria.