Notizie Udinese – Bianconeri chiamati ad un settembre di fuoco

L'Udinese si prepara ad affrontare un mese di settembre veramente complicato. I friulani, però, vogliono continuare a stupire

Nel primo impegno infrasettimanale della stagione, l'Udinese sarà di scena all'Olimpico contro la Roma. Fin qui i giallorossi hanno sempre vinto. Due vittorie in Conference League e due in campionato (Fiorentina e Salernitana). Tuttavia, nel turno successivo a quello contro i ragazzi di Gotti, i giallorossi avranno il derby. Non è escluso, quindi, che Mourinho possa optare per un ampio turn-over. Le riserve della Roma sono comunque molto forti, ma sicuramente non al livello dei titolari. Infine, l'ultimo week-end di settembre vedrà la sfida tra Udinese e Fiorentina. Il match è in programma per domenica 26 alle ore 15. Sarà una gara equilibratissima, aperta ad ogni risultato. Nel frattempo, un attaccante può lasiare Udine. Si decide tutto in due giorni <<<