News Udinese – Il riassunto di una settimana disastrosa

Si conclude qua il trittico di incontri previsto dal calendario della Lega. La società bianconera è riuscita ad ottenere nulla

Si conclude una settimana nerissima per il calcio friulano. La squadra allenata dal tecnico Luca Gotti ha avuto in programma questa settimana un trittico di impegni molto difficili, ma che sarebbero potuti essere remunerativi, non tanto per i punti quanto per l'entusiasmo e l'umore del team. Facciamo il punto per capire come è andata quest'ultima settimana. Bisogna aspettarsi delle sorprese?

Sul campo

Esattamente sette giorni fa iniziava il trittico di partite per l'Udinese, l'impegno era tra i più difficili dato che bisognava giocare contro il Napoli ed infatti il risultato lo ha dimostrato. 4-0 e match praticamente mai in discussione, forse solo nei primissimi minuti la società friulana ha dato fastidio a quella partenopea, ma per il resto c'è stato poco da fare. Questa partita ha anche parzialmente ridimensionato la società, dato che dopo i sette punti in tre partite, alcuni si aspettavano sicuramente qualcosina di più. Si passa a giovedì, quando arriva la seconda sconfitt, quella contro la Roma, per 1-0. La squadra a differenza della partita precedente, mette in difficoltà i giallorossi per più di un tempo, ma questo non basta. Alla fine un errore di Molina, fa la differenza. Vediamo anche l'andamento dell'ultimo match.

L'ultima partita

Contro la Fiorentina si torna alla Dacia Arena e le aspettative sono abbastanza alte. La società gigliata però parte molto meglio e gestisce il pallone in maniera perfetta, fino al punto di domanda del rigore. Quando per l'ennesima volta la società avversaria passa in vantaggio, i bianconeri iniziano a macinare gioco ed occasioni. Anche questa volta però non basta, perché Dragowski si frappone ed impedisce alla rosa la gioia del gol. Dopo questo week sorgono diversi dubbi. La squadra si riprenderà? Il mister è quello giusto? L'attacco è in crisi? Quesiti a cui bisogna dare una risposta.