Udinese – Fiorentina / Le parole di mister Luca Gotti nel post-partita

Dopo il match contro la Fiorentina, mister Luca Gotti è in zona mista dove ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi

Luca Gotti inizialmente è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv.''E’ stata una gara con degli ottimi contenuti da Serie A dal punto di vista tecnico, tattico e agonistico. Questa partita non andava decisa da un episodio che dire dubbio è fare un complimento. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica per come avevamo preparato la partita e per come stava la Fiorentina in campo. Alla fine del primo tempo ho cercato di facilitare i compiti ai giocatori inserendo altre caratteristiche. Poi quell'ultima occasione che passa a mezzo metro dalla porta...Siamo anche sfortunati. Secondo me, in certi momenti della partita, abbiamo l'elasticità di modificare le cose, ma ci sta girando tutto male''.