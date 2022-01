Notizie Udinese – Settimana intensa / Riposo meritato

Il team allenato da Gabriele Cioffi continua la preparazione al Bruseschi in vista del match di campionato contro il Torino di Ivan Juric

Redazione

L'Udinese non sta di certo passando un periodo facile. Nel mese di gennaio sono arrivate tre sconfitte ed un pareggio. Il team friulano vuole immediatamente tornare alla vittoria. Il Torino è avvisato. Inoltre, i bianconeri devono riscattare il ko dell'andata. La squadra allenata da mister Cioffi ha ancora una settimana di tempo per preparare al meglio la partita contro i granata, in programma domenica 6 febbraio alle ore 18:00. Nel frattempo, andiamo a vedere il report dell'ultimo allenamento. Tutti i dettagli.

Allenamento

Questo pomeriggio, l'Udinese è tornata a correre e a sudare sul campo del centro sportivo Bruseschi. La seduta è stata caratterizzata da esercitazioni tecniche e specifici focus tattici. Ad eccezione dei nazionali argentini Nahuel Molina e Nehuen Perez e dell'infortunato Antonio Santurro, mister Gabriele Cioffi ha potuto contare sull'intera rosa a disposizione. El tucu Pereyra migliora giorno dopo giorno. Non è così impossibile vederlo nella lista dei convocati per il match contro i piemontesi. I bianconeri domani beneficeranno di un giorno di riposo per riprendere la preparazione verso la sfida col Torino a partire da lunedì pomeriggio. Nel frattempo, il tecnico dei friulani sta sciogliendo qualche dubbio di formazione.

Dubbi

Contro il Torino, Gerard Deulofeu non sarà a disposizione a causa di un turno di squalifica da scontare. Per sostituire lo spagnolo, prende sempre più quota il nome di Isaac Success. Nelle ultime giornate, il nigeriano è sembrato uno dei piàù in forma e finalmente potrebbe avere la sua occasione dal primo minuto. Capitolo difesa: Nehuen Perez e Nahuel Molina torneranno dal Sud America solamente tra il 3 e 4 febbraio. La loro titolarità è in dubbio. Si scaldano Brandon Soppy ed il neo acquisto Pablo Marì. Ma torniamo a parlare di mercato. In vista dell'estate, il direttore dell'Area Tecnica, Pierpaolo Marino, sta lavorando su un'operazione in entrata a sorpresa. Ecco di chi si tratta <<<