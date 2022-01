Notizie Udinese – Rivoluzione granata / Contro i friulani…

Tra circa una settimana, l'Udinese ospiterà alla Dacia Arena il Torino. Il club granata si è dato molto da fare in questa sessione di mercato

L' Udinese è reduce da un solo punto nelle ultime tre partite di Serie A. Come se non bastasse, il team friulano è stato eliminato anche dalla Coppa Italia. Un gennaio da dimenticare il prima possibile. Fortunatamente, la sosta aiuterà i bianconeri a ricaricare le energie e ad assimilare meglio i meccanismi di mister Gabriele Cioffi. Il tecnico toscano vuole preparare al meglio la gara contro il Torino . Il club granata, in questa sessione di mercato, si è dato molto da fare. Mini rivoluzione in corso . Ecco tutte le operazioni della società gestita da Urbano Cairo.

Ivan Juric può esultare. Il tecnico croato sta per avere il tanto desiderato nuovo regista. Si tratta del giovane Samuele Ricci . L'accordo con l'Empoli è stato trovato sulla base di un'offerta da 8,5 milioni di euro più due di bonus. A breve, dovrebbe arrivare l'ufficialità. Spetterà all'allenatore granata decidere se schierarlo subito da titolare contro l'Udinese. L'acquisto di Pietro Pellegri , invece, è stato ufficializzato. L'attaccante sarà una valida alternativa a Sanabria e Belotti. Inoltre, il Torino ha preso anche Mohamed Fares in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, l'algerino si è da poco rotto il crociato. Stagione finita. Ma passiamo alle uscite.

La società piemontese è riuscita a piazzare quasi tutti quei giocatori che non rientravano più nel progetto. Tomas Rincon è volato alla Sampdoria, mentre Daniele Baselli ha firmato per il Cagliari. Ufficiale anche la cessione di Simone Verdi alla Salernitana in prestito fino a fine stagione. Manca da piazzare Armando Izzo. Il difensore è stato seguito anche dall'Udinese, ma l'accordo non è stato trovato. Il direttore sportivo Vagnati è alla ricerca di una solzuione last minute. Nel frattempo, torniamo a parlare del mercato friulano. Pierpoalo Marino ha deciso. Pronto il rinnovo di contratto per un bianconero. Ecco di chi si tratta <<<