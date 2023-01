Udinese – Una settimana per trovare la vittoria: rassegna stampa

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. L'avvio non è stato dei migliori, visto che nelle prime due gare è arrivato solamente un punto ed anche se non preoccupa la classifica, c'è rammarico per le opportunità perse. Al momento neanche le dirette inseguitrici scappano e di conseguenza c'era la possibilità di continuare ad avvicinarsi alle zone calde della classifica.