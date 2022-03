News Udinese – La sfida è aperta / Il centravanti vuole stupire tutti

Il team bianconero si avvicina sempre di più al prossimo match. Una partita che si può definire tutt'altro che scontata. Tutto nel dettaglio

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo match. Si parla di una partita che potrebbe essere decisiva per la corsa alla salvezza. L'Udinese, dopo i due pareggi contro avversari di grandissimo spessore come i rossoneri di Stefano Pioli e i biancocelesti di Maurizio Sarri, devono tornare a mettere in cascina i tre punti. L'occasione migliore potrebbe essere proprio davanti ai suoi tifosi, in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Si sta parlando dell'incontro tra la Sampdoria e i friulani che inizierà tra tre giorni alle ore 15, nella fantastica cornice della Dacia Arena. Se ad Udine l'avvicinamento è abbastanza sereno, non si può dire lo stesso per quanto riguarda la squadra del capoluogo ligure. Un centravanti si candida fortemente alla titolarità. Un nome a sorpresa.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo arriva dall'Ucraina ed ha già fatto il suo esordio nella massima serie del calcio italiano, anche se fino ad ora non ha ancora convinto. Stiamo parlando di Vladyslav Supryaga, il vero e proprio colpo fatto dalla nuova presidenza blucerchiata in questa sessione invernale. Il suoi primi passi in Serie A sono stati tutt'altro che indimenticabili, dato che il tecnico Giampaolo lo ha tolto nonostante fosse un subentrato. Negli ultimi giorni, però, sta sorprendendo e potrebbe rivelarsi un vero e proprio asso nella manica per il mister ex Torino.

Contro l'Udinese

Proprio in quel della Dacia Arena potrebbe arrivare la sua prima e grossa chance dal primo minuto. Negli ultimi giorni gli è stato affiancato un interprete per poter apprendere al meglio il calcio imposto dall'esigente coach. La società punta forte su di lui in ottica futura ed anche questi piccoli gesti lo dimostrano. La preparazione al prossimo match non si conclude qua. Un nuovo acquisto bianconero si è definito pronto e non vede l'ora di iniziare a giocare. Il protagonista dell'intervista <<<