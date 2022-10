Notizie Udinese | Sfida tra maghi: chi fornisce più assist tra Deulo e Savic?

Tutto pronto per il match al vertice in programma oggi pomeriggio allo stadio Olimpico di Roma. Sfida affascinante quella tra due delle sorprese più positive di questo inizio di campionato. Da una parte gli uomini di Sottil, capaci di inanellare una serie di 8 risultati utili consecutivi. Dall'altra i biancocelesti, reduci da tre vittorie tutte terminate con il punteggio di 4-0 a favore. Ma c'è di più. Lazio-Udinese è anche la sfida tra i re degli assist in serie A, Milinkovic (7) e Deulofeu (6).

La Gazzetta dello sport inquadra così la sfida di oggi all'Olimpico e ricorda le prodezze di entrambi. Se l’Udinese è arrivata lassù gran parte dei meriti vanno a Gerard Deulofeu che grazie alle sue giocate ha mandato in gol i suoi compagni in sei occasioni. Numeri da prestigiatore che sottolineano l'ottimo avvio dello spagnolo. Il 10 catalano, fallita la possibilità di approdare in una big dopo uno scorso torneo da 13 reti , si è calato nella realtà provinciale bianconera e sta dando il meglio a ogni partita.

I mal di pancia della prima stagione e dell’inizio della seconda sono spariti, ora Gerard sta bene ed è pronto a esaltarsi in questa sfida dal ricco sapore europeo. L'attaccante della cantera catalana si è messo al servizio di una squadra che ha cambiato spartito: non gioca soltanto ripartendo in velocità, ma tiene in mano il pallino e sta costantemente all’attacco come chiede il nuovo tecnico Andrea Sottil che basa tutto sull’aggressività, il pressing alto e i duelli. Un'Udinese da Premier quella di un Deulofeu che dipinge calcio, come domenica scorsa contro l’Atalanta dove si è anche sbloccato con uno splendido gol su punizione. Pesca Beto, ma pure i difensori che hanno prodotto cinque reti andando tutti a bersaglio. Bijol due volte. E il catalano, che sogna una nuova convocazione nella Nazionale spagnola, trova un’eccezionale sponda in Pereyra, l’argentino bravo a innescare i compagni in area. Cambiando rapidamente discorso, ecco le parole di Sottil in conferenza stampa <<<