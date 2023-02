Notizie Udinese / La sfida nella sfida: Sottil vs Dionisi – I precedenti

I due tecnici si sono incontrati diverse volte, soprattutto nella serie cadetta. Il bilancio sorride al tecnico dei bianconeri

Il Sassuolo si prepara per il match di questa domenica alle ore 12 e 30 contro l'Udinese di mister Andrea Sottil. Stiamo parlando di un incontro da non sottovalutare tra due squadre di altissimo livello. Le due società stanno vivendo dei momenti a dir poco contrapposti, da una parte abbiamo un Sassuolo che dopo tante difficoltà sembra essere riuscito a trovare una quadra, dovuta soprattutto al ritorno di Berardi, e dall'altra l'Udinese, apparsa stanca e con idee limitate. Ma questa non è solo una sfida tra due compagini virtuose del nostro calcio, ma anche quella tra due giovani tecnici che hanno saputo stupire grazie al loro calcio.

Tra Serie A e Serie B, Andrea Sottil e Alessio Dionisi si sono affrontati già quattro volte come allenatori. Dopo i diversi scontri, l'attuale tecnico del Sassuolo è ancora alla ricerca della prima vittoria contro il collega piemontese. Una sola volta Sottil ha ospitato Dionisi ed ha vinto; è successo in Ascoli-Empoli 2-0, gara andata in scena alla 35esima giornata del campionato di Serie B 2020/21.

Tutti i precedenti — Durante il girone d'andata, Sottil ha affrontato per la prima volta in carriera il Sassuolo ed è il risultato gli ha sorriso: 3-1 firmato Beto e Samardzic. E' stata una gara per certi versi rocambolesca: vantaggio neroverde con Frattesi, poi all'ultimo i friulani si sono scatenati trovando il pari con Beto al 75' e due reti realizzate nelle fasi di recupero (Samardzic al 91' e ancora Beto al 93'). Un solo punto in tre gare, questo il misero bottino portato a casa da Dionisi contro l'Udinese. L'unico pareggio è arrivato durante lo scorso campionato, mentre alla Dacia Arena ha perso l'unica gara fin qui da lui giocata: Udinese-Sassuolo 3-2 del 7 novembre 2021. Cambiando rapidamente discorso, non perdere la decisione di Sottil su i due attaccanti titolari. Ecco chi parte dal primo <<<