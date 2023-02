News Udinese – Thauvin è pronto? / La decisione di Sottil in attacco

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato, ora è arrivato il momento di dare una vera e propria svolta a questa seconda parte di stagione. Al giorno d'oggi sicuramente non è semplice fare la differenza contro una società in grande forma come il Sassuolo di Alessio Dionisi, ma le tante occasioni sprecate in precedenza mette Sottil e l'Udinese davanti ad un bivio: vincere o abbandonare i sogni Europa. La Conference League non è più così semplice da raggiungere ed anzi sarà una battaglia punto a punto con il Torino (società che ha dalla sua anche gli scontri diretti a favore). In vista del prossimo incontro proprio Sottil sembra aver già deciso il suo attacco titolare. Arriverà la prima per Florian Thauvin o sarà confermata (per l'ultima volta) la coppia Beto Success che non ha proprio convinto fino ad oggi.