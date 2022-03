Udinese – Sfiorata l’impresa contro l’Italia / Super prestazione del tedesco

La nazionale tedesca under 20 ha a disposizione uno dei talenti più forti del nostro calcio. Stiamo parlando di un giocatore unico

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi, non c'è un attimo di pausa dato che il rush finale si avvicina. Neanche in un giorno così nero per la storia del calcio italiano (data l'uscita prematura dal prossimo mondiale). Unico giocatore nello spogliatoio bianconero che sarà soddisfatto dell'andamento della partita di ieri sera è sicuramente il bomber Ilja Nestorovski. Ora però non si può pensare alla nazionale e c'è un incontro importantissimo da preparare e bisogna farlo al meglio. La partita contro il Cagliari va giocata al massimo e non si possono accettare delle distrazioni. Prima, però, vediamo come si è comportato un talentino bianconero alla sua seconda prova con la nazionale under 20.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è uno dei quattro nazionali che hanno lasciato Udine in questa settimana e torneranno solo tra qualche giorno. Stiamo parlando di un centrocampista che da quando è arrivato continua a fare faville e giocare un calcio incredibile, il talento al centro dell'articolo è il tedesco Lazar Samardzic. Non è un caso che sia stato convocato dalla nazionale tedesca proprio per un torneo tra le migliori squadre under 20 del panorama calcistico internazionale. Andiamo a vedere come si è comportato e il risultato finale dell'incontro.

Il match

Il trequartista arrivato quest'estate ha giocato per più di un'ora contro la nazionale italiana. Il match si è concluso sull'1-1, ma la partita è stata un vero e proprio turbinio di emozioni sotto tutti i punti di vista. Non a caso l'under 20 tedesca ha chiuso il match in nove uomini e l'Italia è riuscita prima a rimontare, ma per pochissimo non riesce a vincerla, proprio nel finale un tiro di Oristanio colpisce la traversa. Nel complesso una buona prova da parte del talentino bianconero.