Notizie Udinese – Il talento alza bandiera bianca / Ultime verso il recupero

La notizia non interessa direttamente i bianconeri, ma molto da vicino. Un talento in corsa per la salvezza deve alzare bandiera bianca

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi, tra poco più di una settimana inizierà la fase più calda della stagione, stiamo parlando del rush finale. Anche se il vantaggio e le partite in meno possono essere una garanzia per la società di Giampaolo Pozzo, non bisogna abbassare la guardia perché basta una disattenzione per sprofondare in maniera definitiva nei bassi fondi della classifica. Già il prossimo incontro potrà dire moltissimo sulla squadra di Cioffi, dato che si parla di un vero e proprio scontro diretto che vedrà arrivare alla Dacia Arena il Cagliari di Walter Mazzarri. Nel frattempo arrivano delle notizie importanti dall'infermeria, non si parla di quella friulana ma di un'altra squadra in piena lotta per la salvezza. Rischia di perdere il suo trequartista per moltissimo tempo.

Il profilo

La società al centro dell'articolo è la Salernitana che si trova alla sua prima (travagliata) stagione nella massima serie dopo diverso tempo. Dopo i vari problemi societari, ora sembrava essere subentrata un po' di tranquillità, ma per poter conservare la massima serie inizia ad essere troppo tardi. Nelle ultime ore si è aggiunto anche un infortunio molto pesante, stiamo parlando di un giocatore che ha sempre fatto la differenza, in tutti i club in cui è stato ma che da quando è arrivato a Salerno sembra non avere pace con gli infortuni.

Il protagonista

Il giocatore al centro dell'articolo è il trequartista argentino Diego Perotti. Si parla di un grandissimo talento, ma spesso discontinuo proprio per i vari problemi avuti. Oggi sembra esserci stata l'ennesima ricaduta e la stagione potrebbe essere compromessa per un problema al soleo. Nicola dovrà inventarsi qualcosa in questo finale di stagione, ma sicuramente contro l'Udinese non potrà avere dalla sua uno degli elementi più fantasiosi e tecnici.