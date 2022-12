News Udinese / Lo sfogo di De Paul: “Dedicato a chi mi ha massacrato”

Rodrigo De Paul è stato uno dei protagonisti principali della leggendaria cavalcata dell'Argentina verso la vittoria del Mondiale. La strada dell'Albiceleste è però partita in salita con la sconfitta all'esordio contro l'Arabia Saudita e proprio in questa occasione per lui erano arrivate moltissime critiche. Dopo la vittoria di ieri sera, il centrocampista argentino si è lasciato andare in uno sfogo senza mezzi termini all'interno di una storia social del compagno di squadra Otamendi: "Per tutti quelli che mi hanno massacrato. Ora mi succhiano bene il c****".