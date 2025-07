Udinese – Simeone rischia di sfuggire ai Pozzo! Le ultime di mercato

L'interesse dei bianconeri c'è ma l'entourage del giocatore ha dato la preferenza al Torino al netto di ulteriori offerte

Lorenzo Focolari Redattore 30 luglio 2025 (modifica il 30 luglio 2025 | 09:52)

Tuttosport chiarisce la situazione riguardo l'interesse del Torino per l'attaccante Simeone, che è in procinto di lasciare il Napoli. Il Torino ha ricevuto dalla rappresentanza di Simeone una chiara disponibilità a considerare un possibile trasferimento in granata, ma è necessario che i due club raggiungano un accordo sul prezzo, che al momento è ancora assente.

È chiaro che Simeone non rientra nei piani del Napoli, è sul mercato e sta cercando una nuova squadra. Vagnati lo segue da tre anni. Prima con Juric e Vanoli, ora con Baroni. L'attaccante di 30 anni sarebbe felice di unirsi al Torino. Ha un buon occhio per il gol. Tuttavia, il Torino deve vendere Sanabria, questo è un elemento fondamentale da considerare. Anche Pierpaolo Marino, ex collaboratore e stratega di mercato dei Pozzo per molto tempo, che ha sempre mantenuto ottimi rapporti con la famiglia che guida l’Udinese.

Così ha dichiarato alla Rai: "Sì, è un obiettivo per il Torino. Ho chiesto a Vagnati se fosse interessato a Simeone e lui ha evitato la questione… Simeone non è un giocatore facile da acquistare, il Napoli sa come vendere. E inoltre, dopo la partenza di Lucca, proprio verso il Napoli, «penso che possa interessare anche all’Udinese". Le ultime di mercato: Emergenza terzini! Il nome proposto alla società <<<