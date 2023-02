Mercato Udinese | Sfuma Kowalski: il baby polacco ha scelto il Parma

Il baby talento polacco ha preferito accettare il progetto dei ducali. Ha influito la possibilità di giocare subito in Prima Squadra

Redazione

Negli ultimi giorni di mercato, dalla Polonia, era giunta con insistenza la voce di una chiusura ormai molto prossima della trattativa tra Udinese e Jagiellonia per Mateusz Kowalski. L'attaccante classe 2005, che in questa stagione ha già trovato spazio in Prima squadra nel massimo campionato polacco segnando due reti in undici partite, sarebbe stato molto vicino a firmare con il club bianconero, che aveva recapitato un'offerta di circa un milione di euro.

Alla fine, nonostante l'offerta di un milione fatta dall'Udinese allo Jagiellonia, l'attaccante polacco Matheusz Kowalski ha deciso per la stessa cifra di sposare la causa del Parma in Serie B. Il classe 2005, che ha subito esordito con un gol nella formazione Primavera contro la Cremonese, ha scelto i ducali per il progetto che gli è stato illustrato, che prevede il suo passaggio in Prima squadra probabilmente già dalla prossima stagione se farà bene questi mesi con la Primavera.

Il profilo — Mateusz Kowalski è una punta centrale fisica, alto 1,95, ma dotato di buona tecnica. Il suo piede preferito è il destro, ma finora ha mostrato anche buona attitudine a tirare con il mancino. Ha tutto per fare una buona carriera e Marino pare intenzionato a fare sul serio per lui.