Il calcio è uno sport mondiale e sicuramente rientra nei primi tre più seguiti sulla terra. Questo gioco non ha confini. Per questo motivo, quando si parla di calciomercato, non ci si deve meravigliare se anche il campionato scozzese potrebbe soffiarti un obiettivo di mercato. Ma cerchiamo di essere più specifici e meno generici. Che cosa sta succedendo? Questo articolo parla di attaccanti, o meglio, di un attaccante. Ecco la risposta a tutte le vostre domande <<<