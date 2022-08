News Udinese | Si continua nel segno del predestinato: Destiny Udogie

D'altronde uno che la parola destino c'è l'ha nel nome, non può che essere un predestinato. Se poi si valuta anche la velocità con cui il laterale classe '02 sta bruciando le tappe della sua carriera, allora tutto inizia ad assumere un senso più appropriato. Arrivato per poco meno di 5 milioni dall'Hellas Verona, Udogie ad Udine ha trovato la sua dimensione. La crescita continua che il terzino sinistro dei bianconeri dimostra partita dopo partita risulta a tratti impressionante. Dopo il suo esordio in Serie A nel 2020 a soli 18 anni, ennesima intuizione di un tecnico illuminato come Ivan Juric, Udogie non ha mai fermato nemmeno per un istante la sua scalata.

Sottil lo ha aspettato, non mettendo mai in dubbio la sua titolarità. Quando gioca, l'Udinese è una squadra migliore. Udogie, oltre alla straordinaria potenza fisica, è un ragazzo che negli hanno ha mostrato miglioramenti soprattutto nella parte tecnica. Adesso sa entrare in mezzo al campo, sa rifinire, sa duettare coi compagni. Tutte qualità riassunte perfettamente dal gol che ha portato i primi tre punti in casa Udinese. Doppia triangolazione in area e spaccata in scivolata ad anticipare Di Gregorio. Se poi a questo aggiungiamo anche il modo di interpretare il ruolo di laterale in entrambe le fasi, viene fuori un giocatore che negli anni futuri può far divertire e non poco. Sta a Sottil adesso gestirlo al meglio, facendo in modo che il calciatore rimanga coi piedi per terra e rimanga focalizzato sul migliorarsi. Intanto i tifosi friulani possono goderselo per un altro anno. L'Udinese, nel mentre, ha quasi chiuso per il nuovo esterno destro. Ecco di chi si tratta <<<