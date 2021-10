Notizie Udinese – Domani si gioca: ecco tutto quello da sapere

Domani alle ore 15 i ragazzi di Gotti scenderanno in campo per una nuova amichevole contro gli sloveni del Tabor Sezana

Dopo un buon inizio di campionato in cui l'Udinese ha conquistato sette punti in tre gare, c'è stato un evidente calo, sia dal punto di vista dei risultati che da quello del gioco. Nelle ultime quattre partite, i bianconeri hanno raccolto un solo punto. La sosta per le nazionali arriva nel momento giusto. In queste due settimane, i friulani potranno ricaricare le energie, ma anche assimiliare meglio i nuovi meccanismi. Tuttavia, per non perdere troppo il ritmo partita, la società ha organizzato un'amichevole. Vediamo i dettagli.