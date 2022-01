News Udinese – Si ritorna in campo / Le ultime dal Bruseschi

Il team bianconero è già tornato sul campo con un solo pensiero, quello di preparare i prossimi incontri. Andiamo a vedere le ultime

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. L'anno solare non è iniziato al meglio, motivo per cui occorre dover fare molto di più. Si sta cercando in tutti i modi di trovare una soluzione e di conseguenza poter portare a casa più punti possibili da questo istante fino alla conclusione della stagione. Il tecnico Gabriele Cioffi cerca in tutti i modi di inserire e recuperare tutti quegli allenamenti saltati per colpa del Virus. La squadra è già tornata sul campo e non è un caso che tutti stiano già dando il massimo. Contro il Torino si vuole invertire la rotta. Andiamo a vedere le ultime che arrivano dal Bruseschi. Tutte le novità.

La seduta

Due giorni di riposo, per l'esattezza Domenica e Lunedì. Da ieri tutti i componenti del team sono tornati sui campi d'allenamento del Bruseschi. Si è ricominciato con una seduta singola ed il lavoro ha visto un focus sulle esercitazioni tecnico tattiche. Poi si è passato all'utilizzo del pallone e diverse le partite a tema. Inoltre è stata integrata anche una parte atletica. L'appuntamento è stato confermato anche per la giornata odierna ed in scena andrà la prima seduta doppia di questa pausa nazionali. Intanto, andiamo a scoprire i prossimi appuntamenti che ha in programma il team bianconero.

I prossimi impegni

La squadra bianconera intanto si prepara per il futuro. In programma degli incontri tutt'altro che semplici. Il calendario sicuramente non è stato clemente con il team bianconero e sono diversi i team importanti che si susseguono in questo primissimo inizio di stagione. La prossima partita schedulata è quella che vede avversari il Torino di Ivan Juric, probabilmente uno dei team più in forma di tutto il campionato. Gli appuntamenti non finiscono qua, tra qualche giorno c'è un'altra scadenza importante: la fine del calciomercato. Ecco le ultime in entrata <<<