News Udinese – I tecnici si rivedono dopo anni: “Daremo tutto”

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del match di domani contro l'Hellas Verona, ma c'è una sfida in panchina affascinante

Il clima in casa bianconera è sereno, dopo il pareggio maturato negli ultimi minuti di domenica, la società ha capito di essere in crescita. La prossima partita in programma è una vera e propria prova del nove. Alla Dacia Arena arriverà l'Hellas Verona che ha demolito i biancocelesti di Maurizio Sarri. Capitan Nuytinck e gli altri dieci titolari dovranno cercare in tutti i modi una vittoria, dato che manca dalla terza giornata, nel match contro lo Spezia. Lo scontro non si prospetta semplice, ma la squadra è pronta per entrare in campo con il coltello fra i denti, in quello che si prospetta un vero e proprio derby tra i due tecnici.

Il passato

Ebbene sì, Luca Gotti e Igor Tudor non molto tempo fa sono stati sulla stessa panchina. L'allenatore croato era il primo e l'italiano il suo primo assistente. Poi con l'allontanamento dell'ex Hajduk Spalato, la squadra è stata consegnata nelle mani del tutt'ora tecnico bianconero. Di conseguenza il match potrebbe prendere una piega anche personale. Una vera e propria voglia di rivincita quella che ha in questo istante l'allenatore dell'Hellas. Il coach dell'Udinese invece vorrà far capire che invece la società all'epoca prese la scelta giusta. Una partita che si prospetta incandescente, così come in campo anche sulle panchine.

Così in campo

Domani alle ore 18:30, alla Dacia Arena è fissato il calcio d'inizio del match tra le due compagini. Non sarà una partita semplice per i molteplici motivi che abbiamo elencato in questo articolo e anche nei precedenti. La squadra sicuramente proverà a dare il tutto per tutto, bisogna tornare a vincere e farlo in casa avrebbe un sapore diverso.