Udinese – L’unico che si salva nel pomeriggio: “Senza dubbio il migliore”

Il talento bianconero è senza ombra di dubbio uno dei migliori in campo, anzi, il migliore di tutti. Ecco il protagonista dell'articolo

Dopo una seconda parte di stagione positiva in cui sono arrivati diversi risultati ottimi, la squadra bianconera potrà recuperare le energie e prepararsi al rush finale. Ci sono ancora dieci partite da giocare e i bianconeri devono ipotecare la salvezza e cercare di fare più punti possibili. Sicuramente la squadra vista in campo negli ultimi incontri fa ben sperare. Il team si prepara al prossimo incontro che sarà tra più di quattordici giorni e potrà prepararlo nel miglior modo possibile, intanto va eletto il migliore in campo dopo ieri pomeriggio. Le votazioni si concludono senza ombra di dubbio, se c'è stata partita c'è tantissimo del suo merito. Ecco di chi stiamo parlando.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è arrivato quest'estate e doveva sostenere un'importantissima eredità, ma sembra star facendo il massimo. Stiamo parlando del portiere ex Hellas Verona: Marco Silvestri. L'estremo difensore da quando è arrivato in bianconero è riuscito a fare la differenza a tutto tondo e non sta deludendo le aspettative, anzi, sta giocando un ottimo campionato e la prova è proprio il match di ieri pomeriggio. Contro il Napoli ha dato tutto ed è riuscito a mettere un freno all'attacco partenopeo. Vediamo nel dettaglio i momenti salienti.

Interventi da paura

Nel primo tempo il portiere si è superato completando dei veri e propri interventi da manuale. Il primo è ai danni di Lorenzo Insigne che con il classico tiro a giro che lo ha reso famoso non riesce a festeggiare proprio perché il goalkeeper toglie la palla dall'angolino basso. La seconda è una parata di puro istinto, dato che è riuscito a prendere con i piedi un pallone che stava per entrare dopo una deviazione. Arriva comunque al sconfitta, ma il suo match resta una vera e propria pietra miliare.