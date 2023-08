Salernitana-Udinese | Bijol: “Daremo il 100%. Beto? Lucca è pronto”

Jaka Bijol ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Salernitana. “Lavoriamo sempre forte, questa settimana non ha fatto eccezione. Siamo pronti per la partita”. Suona così la carica il centrale sloveno, dopo la brutta prestazione di domenica scorsa.

Diversi i giocatori arrivati in estate che hanno bisogno di una mano per inserirsi nel contesto della Serie A. Bijol sa di essere uno dei leader di questa squadra e che è suo compito consigliarli: “È difficile per loro, ma siamo pronti ad aiutarli per giocare bene. Arrivare alla partita come una squadra, uniti, è questo l’importante. Anche io posso fare meglio, oggi vedremo come andrà”.