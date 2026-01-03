mondoudinese udinese news udinese Como-Udinese | Caqueret: “Siamo un team robusto…” Le parole

Como-Udinese | Caqueret: “Siamo un team robusto…” Le parole

Dopo la vittoria per una rete a zero, Caqueret ha rilasciato delle dichiarazioni post partita: ecco le sue parole
Il centrocampista dei lariani ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita con l'Udinese.

"La vittoria con il supporto dei fan è unica, mi piace davvero gareggiare tra le mura amiche. Siamo un team robusto, è una gioia giocare insieme, siamo molto coesi: tutti noi siamo felici di trionfare. Questa è la cosa fondamentale".

