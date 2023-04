News Udinese / Silvestri lancia l’allarme: “Noi portieri non siamo tutelati”

Il numero uno dei bianconeri, caposaldo dell'undici di Sottil, ha parlato a SportWeek della regola sui rigori che per lui penalizza i portieri

La squadra bianconera è pronta a scendere in campo domani pomeriggio contro la Cremonese, in una sfida che si preannuncia fondamentale soprattutto dopo la debacle in trasferta con la Roma. Si sono rivisti i fantasmi della striscia negativa, con un'Udinese compassata e praticamente mai pericolosa in avanti. L'intensità di inizio stagione sembra ormai dimenticata e gli errori in fase difensiva iniziano a essere troppi. Per i bianconeri ha presentato il match il portierone italiano Silvestri, parlando soprattutto del suo mancato feeling coi rigori. Ecco le parole dell'ex Verona.

Intervistato da SportWeek, il portiere dell'Udinese Marco Silvestri si è soffermato sui tre rigori che aveva parato a Lukaku, Ibrahimovic e Pinamonti, ma poi fatti ripetere: "Non mi ci far pensare. Su Lukaku ripetere ci stava, Masina entra in area prima e lo anticipa. Ma quando lo paro a Ibra, Beto prende una palla che va in fallo laterale, non c’entra nulla col rigore". Per il numero uno dei bianconeri, insomma, la norma attuale andrebbe rivista perchè i portieri così sarebbero troppo svantaggiati: "Noi portieri non siamo tutelati, credo che nessuno di quelli che fanno i regolamenti sia stato mezza volta in porta". Anche il portiere dei rossoneri Mike Maignan era intervenuto settimane fa in merito, contro la nuova regola dell’IFAB sui rigori: “Fateci parare di spalle”

Le parole di Silvestri — "Sottil? Mi ha fatto fare il passo che mi serviva, giocare di più coi piedi. Prima non me l’avevano chiesto e si pensava non fossi capace, invece sto dimostrando il contrario". Si conclude qua l'intervista del portierone ex Verona. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Torna dal primo minuto un calciatore fondamentale negli schemi tattici di mister Andrea Sottil. Beto è pronto per riprendersi l'attacco <<<