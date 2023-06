News Udinese – Silvestri da nazionale / Il focus sul migliore in campo

Il portiere si è mostrato ancora super sotto tutti i punti di vista. Il posto in nazionale sarebbe la ciliegina su una stagione mostruosa

Redazione

L'Udinese si gode al meglio questo finale di stagione. La sconfitta di ieri sera è completamente indolore e non muta niente nella classifica generale. Stiamo parlando di una squadra che ha dovuto fare a meno di ben undici giocatori quasi sempre titolari. Difficile riuscire a dire la propria in queste condizioni. Adesso bisogna continuare a lavorare sul campo e provare in tutti i modi a fare la differenza anche nell'anno che verrà. Tornando al match di ieri, però, non possiamo fare altro che annotare la partita dell'estremo difensore. Un match di grande livello sotto tutti i punti di vista. Ecco nei dettagli come si è comportato Marco Silvestri.

Quando vedi la formazione iniziale e scopri che due difensori centrali su tre sono dei completi esordienti, la paura di dover fare una figuraccia c'è e non si può nascondere. Ieri sera, però, la difesa si è comportata in maniera perfetta fino al 70esimo minuto ed allo stesso tempo dove non sono arrivati i giovani, ci ha pensato l'estremo difensore. Sono tante le parate che hanno salvato il risultato e soprattutto messo sotto scacco la Vecchia Signora di Max Allegri. Adesso non possiamo fare altro che pensare al futuro del ragazzo, non più giovanissimo ma che ha ancora molta voglia di fare nel nostro campionato.

Il sogno nazionale — Ad oggi Marco è ancora un ottimo portiere e sicuramente sta dimostrando con le sue giocate di potersi meritare un posto anche nella nazionale maggiore. Il suo sogno non si è ancora avverato, ma a suon di parate vuole conquistare questo traguardo che sarebbe il coronamento della sua carriera. La strada da fare è ancora lunga, ma speriamo Mancini possa dare un occhio anche all'ex Verona.