Udinese – Crisi bianconera? Silvestri e società ai ferri corti: le ultime

Proprio in queste ore sono arrivate le dichiarazioni di Silvestri riguardo il team. C'è stata una frase che non è piaciuta alla dirigenza

In queste ore Marco Silvestri è al centro di un vero e proprio problema con la società. L'estremo difensore italiano ha dichiarato nel corso dell'intervista di lunedì sera ad Udinese TV: "Mi piace molto la città, la società, anche se non condivido alcune cose fatte quest’anno, ma non tocca a me commentarle". Parole dure che suonano come un vero e proprio attacco nei confronti della dirigenza.