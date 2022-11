Notizie Udinese | Silvestri: il numero uno che ha blindato la porta friulana

Uno dei punti cardine di questo avvio straordinario dell'Udinese è sicuramente il portiere: Marco Silvestri . Si è confermato, per rendimento, uno dei migliori portieri italiani. In più di qualche occasione ha messo la firma sulle vittorie bianconere. Decisive due parate con la Lazio su Felipe Anderson e Milinkovic-Savic. In più, ormai è considerato dai compagni di squadra un pilastro dello spogliatoio e un prolungamento di Sottil in campo.

Rinnovo fino al 2026

Stando a quanto riportato da TMW, proseguono in casa Udinese le discussioni in merito al rinnovo del contratto di Marco Silvestri, portiere e pilastro della squadra di Sottil. Arrivato nell'estate 2021 dall'Hellas Verona con un contratto triennale, Silvestri discuterà durante questa pausa col club friulano del rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026. Secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbe una trattativa ben avviata, con la volontà del portiere di rimanere altri anni a Udine.