Udinese | Silvestri ancora out: Carnesecchi prende il posto di Provedel

Al posto dell'estremo difensore biancoceleste, Roberto Mancini ha deciso di chiamare Carnesecchi, impegnato con l'Under 21

L'Italia è pronta a tornare in campo e le sfide che l'aspettano sono già fondamentali per il futuro prossimo. Infatti, gli Azzurri saranno impegnati, a partire da giovedì sera contro l'Inghilterra, nelle prime partite del girone di qualificazione ai prossimi Europei. Dopo Chiesa e Dimarco anche Provedel deve rinunciare alla chiamata di Mancini. La febbre ha fermato l'estremo difensore biancoceleste e al suo posto Mancini ha scelto il 22enne della Cremonese Marco Carnesecchi, che ha lasciato il ritiro dell'Under 21 per unirsi al gruppo della squadra maggiore. Ancora una volta il C.t. ha snobbato il bianconero Marco Silvestri, autore anche contro rossoneri di una prestazione molto buona. La linea di Mancini è tracciata: precedenza ai giovani.

Cosa può fare di più di così Silvestri per meritarsi la chiamata da parte della Nazionale? Dopo l'infortunio di Provedel, Mancini ha preferito sostituirlo con Carnesecchi, autore di una stagione strepitosa tra i pali delle Cremonese. Scelta che non sorprende, visto che Mancini ha dimostrato a più riprese di voler far giocare i giovani, anche quelli che hanno avuto meno spazio coi rispettivi club. E se su Donnarumma e Meret non ci sono molte discussioni, sulla convocazione di Falcone si potrebbe invece accendere un dibattito.

Un chance che stenta ad arrivare — Non lo ha mai nascosto ed anzi ogni tanto cerca anche di far partire qualche appello. Marco Silvestri vuole giocare a tutti i costi un match con la maglia della nazionale italiana, ma anche questa volta dovrà accontentarsi di rimanere con il cerino in mano. L'ex portiere del Verona sa benissimo che merita una chance, solo per quello che ha fatto vedere sul campo da gioco nel corso di questa stagione. Vedremo se avrà un'opportunità la prossima estate.