News Udinese – Silvestri parla dei primi incontri: ecco il suo pensiero

Marco Silvestri fa il punto dopo questi primi incontri di campionato. Dichiarazioni chiare da parte dell'estremo difensore ex Hellas Verona

Marco Silvestricome suo solito si è affidato ai social per esprimere il parere riguardo questi primi match di campionato. Il portiere dell'Udinese vuole fare la differenza sul campo e le due reti inviolate di fila ne sono una grande dimostrazioni. Le sue prestazioni sono in netto crescendo, ecco le sue dichiarazioni.